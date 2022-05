Praet, parla l’agente: “Non solo il Torino su di lui, ma vuole restare in Italia”

"Dennis amerebbe rimanere in Italia, perché si è imposto in Serie A e la sua famiglia è molto felice"

Martin Riha, l’agente di Dennis Praet, ha parlato al sito web areanapoli.it, facendo il punto sulla situazione del suo assistito, per il quale il Torino non ha esercitato il diritto di riscatto e sta trattando con il Leicester per provare a prenderlo a meno o per rinnovare il prestito un altro anno. In contemporanea però, sul belga si sono fatte avanti altre società italiane. Queste le sue parole: "E' molto semplice: il Torino aveva un'opzione per riscattarlo, ma non l'ha esercitata. Ora dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà. Siamo ancora in contatto con il Torino, ma dobbiamo attendere e capire cosa voglia fare il Leicester. Attualmente Praet ha ancora due anni di contratto con i Foxes, però abbiamo registrato interessamenti di altre squadre italiane oltre ai granata. In passato siamo stati in contatto con il Napoli, però adesso, onestamente, non posso dire cosa accadrà, dato che tutto potrebbe velocizzarsi nel giro di qualche giorno o settimana. Il ragazzo vuole sapere dove dovrà iniziare la preparazione precampionato: è uno step molto importante per trovare una soluzione in vista della prossima stagione. Dennis amerebbe rimanere in Italia, perché si è imposto in Serie A e la sua famiglia è molto felice, ma - ripeto - bisogna aspettare di vedere cosa succederà con il Leicester City, perché sono loro a detenere il suo cartellino. Non sappiamo cosa voglia fare il club inglese e vorremmo sapere cosa aspettarci per la nuova stagione. Dipendesse da lui, accetterebbe un altro anno di prestito o preferirebbe un trasferimento definitivo, ma, onestamente, un trasferimento definitivo non sembra così facile in questo momento. Vedremo cosa accadrà nel giro di qualche giorno o settimana. Personalmente vedo più fattibile un altro prestito con obbligo o diritto di riscatto. Dipende comunque dalla società, non da lui".