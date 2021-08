Calciomercato Torino: rifiutata un’offerta dell’Austin per Kone

Al ragazzo non interessa l'America: prontamente rigettata al mittente la proposta

La rosa del Torino continua a essere molto folta e uno degli obiettivi è quello di piazzare giocatori che non sono centrali nei piani del tecnico. L'ultima offerta arrivata al club granata riguarda Ben Kone, il quale ha ricevuto una proposta dagli americani dell'Austin. Offerta al momento declinata in primis dal ragazzo, ritenendo l'America una soluzione non adatta per il proseguo della sua carriera calcistica. L'ivoriano, il quale è stato frenato da un infortunio ad inizio ritiro che gli ha impedito di allenarsi in gruppo nonchè di unirsi alla squadra per la trasferta di Rennes, resta quindi per il momento in granata sotto gli occhi di Ivan Juric, ma il suo futuro è ancora tutto da definire.