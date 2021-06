Calciomercato Torino, ritorno di Ljajic? Un’ipotesi romantica ma remota

L'ingaggio percepito dal serbo al Besiktas è un ostacolo troppo grande per il Toro, che non gli può garantire quelle cifre in caso di ritorno in granata

Luca Bonello

Domani, 1° luglio, inizia ufficialmente la sessione di calciomercato estiva dell'anno 2021, e il Torino ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti, per migliorare una squadra sulla quale fino ad ora si è lavorato solo per quel che riguarda il ruolo di portiere. Uno dei reparti principali del nuovo Torino di Juric in cui c'è bisogno di un innesto è sicuramente la trequarti, dato che il tecnico croato predilige il modulo 3-4-2-1 e ai granata mancano interpreti di spessore per quel che riguarda i due fantasisti dietro la punta. In tale ottica è circolato negli ultimi giorni il nome di Adem Ljajic, ma è davvero possibile un suo ritorno in granata?

TURCHIA - Le voci di un possibile trasferimento in granata di Adem Ljajic provengono dalla Turchia, in particolare da AS Sport, giornale che dà per concreta la pista del ritorno al Toro del fantasista serbo, il quale è ai margini del progetto tecnico del Besiktas e sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione, nonostante abbia giocato con continuità nell'ultima stagione (22 presenze e 2 gol). Secondo quanto raccolto, al serbo piacerebbe molto un ritorno in Italia; e a Juric, che lo avrebbe già preso a gennaio per il suo Verona, un giocatore così farebbe comodo, ma la realtà dei fatti è che il trasferimento sarebbe molto complesso da mandare in porto. E non solo per il modo con cui il giocatore se ne andò nel 2018, messo di fatto ai margini da Walter Mazzarri per la poca adattabilità ai principi tattici del tecnico toscano.

TORINO - Un possibile ritorno in granata di Adem Ljaijc è particolarmente complicato per quel che riguarda l'aspetto economico, dato che, al Besiktas, il serbo percepisce attualmente tre milioni l'anno più bonus, una cifra troppo pesante per il Torino, il cui ingaggio massimo al momento sono i 2 milioni lordi all'anno di Andrea Belotti. Al fine del compimento del trasferimento servirebbe infatti una riduzione dell'ingaggio dell'ex numero 10 granata, ma in tal senso non sembrerebbe esserci margine, dato che Ljaijc su questo aspetto non è uno che compie facilmente delle rinunce. L'ipotesi di un suo ritorno è quindi molto suggestiva, ma al momento appare remota.