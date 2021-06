Torino, per la prossima stagione si punterà sul dualismo Berisha-Milinkovic

Il club punterà sulla coppia Berisha-Milinkovic-Savic per la prossima stagione. Sirigu è sempre più lontano dal Toro

Luca Bonello

Il Torino è molto vicino a chiudere la trattativa che porterebbe Etrit Berisha in granata. Il portiere 32enne della Spal andrebbe a rinforzare un reparto del quale fanno già parte Vanja Milinkovic-Savic, al quale è stato di recente rinnovato il contratto, e Salvatore Sirigu, il cui futuro sembrerebbe essere sempre più lontano da Torino, dato che le scelte societarie sono chiare: per la stagione 21/22 si vuole puntare sul dualismo Berisha-Milinkovic-Savic, che di conseguenza spinge per l'addio del portiere della Nazionale.

STRATEGIA - La società granata ha quindi optato per un cambio di strategia molto chiaro per la porta rispetto alla passata stagione. Se nell'annata scorsa il Torino poteva contare su un primo portiere decisamente superiore al secondo e che, per questo, scendeva in campo nel maggior numero di incontri possibile, per la prossima stagione si ha l'intenzione di affiancare due buoni portieri, i quali si contenderanno la titolarità durante la stagione. E' una scelta legata anche all'età, dato che Berisha è un classe '89 mentre Milinkovic-Savic un classe '97. Nelle intenzioni del club si vuole infatti affiancare un portiere esperto e navigato come l'albanese al più giovane portiere serbo, per permettergli di crescere e migliorare col passare delle partite, senza avere però tutta la pressione sulle sue spalle.

GERARCHIE - I vertici granata stanno lavorando per completare il trasferimento di Etrit Berisha in tempo per il ritiro che inizierà il 6 luglio. Ciò significherebbe dare a Juric la possibilità di fare le valutazioni necessarie sui due portieri, avendoli entrambi sott'occhio dal primo giorno. Al momento Berisha e Milinkovic-Savic partono alla pari, ma come disse già Davide Nicola a suo tempo: "Per il portiere è meglio che le gerarchie siano bene definite".