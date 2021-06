Calciomercato Torino, stallo per Messias: occhio alla Fiorentina di Italiano

Le ultime novità sul trequartista del Crotone nel mirino del Torino ormai da parecchie settimane

LA POSIZIONE DEL TORINO – Decisamente troppo per il Torino, che per il giocatore offrirebbe più o meno la metà. Per ora la società granata temporeggia e aspetta che col passare dei giorni il Crotone possa scendere a più miti consigli. Di certo il club granata deve rimanere vigile se vuole arrivare al giocatore. La concorrenza, come anticipato, è nutrita e il Crotone è interessato a spuntare il prezzo più alto. Occhio in particolare alla Fiorentina del neo tecnico Vincenzo Italiano, che è un grande estimatore di Messias. Dopo che lo affrontò in Spezia-Crotone, sconfiggendolo, lo abbracciò e lo consolò in mezzo al campo dedicandogli grandi parole. Anche sul fronte viola, tuttavia, per ora non si parla di trattative avanzate. L’unica certezza è che il giocatore non rimarrà in Serie B.