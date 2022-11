Calciomercato Torino, verso gennaio: i possibili “scontenti” sul mercato

Cedere gli scontenti è una missione per ogni società. A gennaio Davide Vagnati e il Torino dovranno lavorare anche in uscita tra giocatori che hanno bisogno di andare in prestito altrove per giocare di più e chi invece potrebbe salutare il Toro a titolo definitivo. Le situazioni, ovviamente, sono tutte diverse tra di loro: per un Garbett che deve andare a fare esperienza, c'è un Lukic che per sua stessa ammissione potrebbe anche salutare la maglia granata.

Calciomercato Torino, da Bayeye a Lukic: i nomi in uscita a gennaio

Andiamo per gradi e partiamo della situazioni più semplici: chi ha bisogno di lasciare il Torino in prestito per riuscire a giocare di più. Fin qui Garbett e Bayeye hanno trovato poco o nessuno spazio e per questo a gennaio potrebbero essere cercate delle soluzioni per poter dare ai due ragazzi più continuità in campo. Da capire poi se anche Ilkhan possa essere inserito nella lista di giocatori da provare a cedere in prestito: per lui servirebbe una squadra in grado di dargli sicuramente continuità di impiego. Discorso diverso per Edera, che dopo aver recuperato dall'infortunio non è ancora tornato in campo. Juric non l'ha mai preso in considerazione in questa stagione ed è sempre rimasto ai margini. Per questo e considerando che il contratto di Edera scadrà a giugno, il ragazzo dovrà trovare una sistemazione a titolo definitivo a gennaio oppure andrà via come parametro zero.