Torino 2022/2023: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Bayeye e Radonjic i primi veri acquisti, continua a tenere banco la questione di Bremer: ancora nessun accordo con l'Inter

Redazione Toro News

I PRIMI COLPI — Si chiude oggi una settimana che ha visto arrivare i primi acquisti veri e propri in casa Toro, dopo l'acquisto a titolo definitivo di Pellegri. Juric ha accolto Bayeye e Radonjic, arrivati rispettivamente da Catanzaro e Marsiglia. Sale dunque a tre il numero di rinforzi consegnati al tecnico, che nel finale della scorsa stagione aveva chiesto dieci acquisti per allestire una rosa competitiva. In difesa continua a tenere banco la questione Bremer: ha un principio di accordo con l'Inter, ma c'è ancora distanza tra i club. Per sostituirlo il candidato numero uno è Solet del Salisburgo. In mezzo al campo si lavora per Maggiore, ma non c'è fretta per chiudere la trattativa, mentre piace molto il giovane Casadei dell'Inter. Capitolo trequarti: continua il casting tra Laurienté, Praet, Orsolini e Joao Pedro che in questo momento sono i profili più chiacchierati.

TABELLONE CALCIOMERCATO ENTRATE: Pellegri (a, Monaco), Celesia (d, Paganese - fp), Kone (c, Crotone - fp), Adopo (c, Viterbese - fp), Kryeziu (c, Tabor Sezana - fp), Segre (c, Perugia - fp), Horvath (a, Szeged - fp), Vianni (a, Trento - fp), Millico (a, Cosenza - fp), Rauti (a, Pescara - fp), Verdi (a, Salernitana - fp), Bayeye (d, Catanzaro - titolo definitivo), Radonjic (a, Marsiglia - prestito con obbligo di riscatto condizionato).

USCITE: Ansaldi (d, svincolato), Belotti (a, svincolato), Mandragora (c, Juventus - fp), Praet (c, Leicester - fp), Brekalo (a, Wolfsburg - fp), Pjaca (a, Juventus - fp), Fares (d, Lazio - fp), Pobega (c, Milan - fp), Warming (a, Darmstadt - prestito con dir. di risc. e controrisc.), Rauti (a, Spal - prestito con dir. di risc. e controrisc.).

TRATTATIVE IN ENTRATA: Dragowski (p, Fiorentina), Falcone (p, Sampdoria), Solet (d, Salisburgo), Mazzocchi (d, Salernitana), Haveri (d, Rimini), Maggiore (c, Spezia), Luis Henrique (a, Marsiglia), Laurienté (a, Lorient), Praet (c, Leicester), Joao Pedro (a, Cagliari), Barrow (a, Bologna), Vlasic (a, West Ham), Djuricic (a, svincolato) , Dovbyk (a, Dnipro-1), Okereke (a, Bruges), Orsolini (a, Bologna), Casadei (c, Inter).

TRATTATIVE IN USCITA: Milinkovic-Savic (Fiorentina), Bremer (Inter, Tottenham, Milan), Celesia (Pordenone, Giugliano, Picerno), Zaza (Maiorca, Cadice, Espanyol), Kone (Perugia).

ROSA ATTUALE PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.

DIFENSORI: Izzo, Zima, Djidji, Bremer, Buongiorno, Rodriguez, Celesia.

ESTERNI: Singo, Aina, Vojvoda, Bayeye.

CENTROCAMPISTI: Lukic, Ricci, Linetty, Kryeziu, Adopo, Kone, Segre.

TREQUARTISTI: Radonjic, Seck, Verdi, Millico, Horvath, Edera

ATTACCANTI: Zaza, Sanabria, Pellegri, Vianni.

COME GIOCHEREBBE OGGI Al momento la rosa è un vero e proprio cantiere aperto. La difesa è la stessa della scorsa stagione, anche se l'addio di Bremer è ormai scontato ed annunciato. In mezzo al campo scelte forzate con la coppia Lukic-Ricci, sugli esterni si riparte da Singo e Vojvoda. La trequarti è il reparto messo peggio: dei giocatori in rosa la scorsa stagione resta solo Seck, al suo fianco il neo acquisto Radonjic. In avanti, senza Belotti, Sanabria e Pellegri si giocano un posto da titolare.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck, Radonjic; Sanabria.