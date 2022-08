Torino: Izzo, Verdi e Zaza fuori progetto. L’obiettivo è cederne almeno due

La somma dei loro tre ingaggi si aggira intorno ai sei milioni di euro a stagione. Il Torino proverà a liberarsi di almeno due di loro entro fine agosto

Luca Bonello

Se nelle ultime settimane il Torino era impegnato nel mercato in entrata, con l'obiettivo di consegnare a Juric i rinforzi da lui richiesti, adesso le priorità sono cambiate. In questa fase finale di calciomercato infatti, la società metterà in cima alla lista la questione uscite. In particolare, oltre a quella di Edera, ci sono quelle degli altri tre giocatori ormai fuori rosa, i quali, a differenza del classe 1997, percepiscono un ingaggio pesante, ovvero Izzo, Verdi e Zaza.

Torino, entro fine agosto l'obiettivo è liberarsi di due tra Izzo, Verdi e Zaza

Ormai ai margini del progetto Juric per la stagione 2022/2023, Izzo, Verdi e Zaza non rientrano da tempo tra i convocati dell'allenatore e sono destinati a lasciare Torino, sia perché non verrebbero schierati in campo in quest'annata, sia perché la somma dei loro tre ingaggi stagionali raggiunge 6 milioni di euro a stagione. Per questo motivo, in questo finale di agosto, i granata proveranno a cederli: l'obiettivo è liberarsi di almeno due di loro.

Calciomercato: l'Udinese su Izzo, in stand-by le piste Bologna e Verona per Verdi

Trovare una sistemazione ai tre fuori rosa, però, non è affatto semplice, dato che le offerte da altri club stentano ad arrivare, come nel caso di Simone Zaza, oppure si limitano a semplici sondaggi, come nel caso di Simone Verdi, per il quale si sono registrati interessamenti di Bologna e Verona, ma le piste per ora sono in stand-by. Inoltre, al contrario di ciò che ci si aspettava lo scorso giugno, la Salernitana non ha fatto alcuna mossa. Il più vicino alla cessione è Armando Izzo, per il quale, stando a ciò che riporta Sportitalia, si è fatta avanti l'Udinese, che sta cercando l'intesa con il giocatore proprio per quel che concerne l'ingaggio.