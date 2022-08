Calciomercato Torino, Juric promuove le punte: fiducia a Sanabria e Pellegri

Il tecnico è stato chiaro nel post partita contro la Lazio: a livello di prime punte non si aspetta altri innesti

Gualtiero Lasala

Il Torino conclude le prime due giornate di campionato con quattro punti, reduce dal pareggio in casa con la Lazio avaro di gol. Dopo queste due gare sono state fatte alcune considerazioni a livello di rosa, in base a ciò che potrebbe servire ancora sul mercato non ancora concluso. E riguardo al reparto offensivo le parole di Juric dopo la sfida contro i biancocelesti di Sarri sono state chiare: "In questo momento in attacco abbiamo fatto la scelta di puntare su Sanabria e Pellegri, anche se poi non si sa mai. Sulla trequarti invece ci vuole un altro uomo. In avanti ci fidiamo di Sanabria, che anche oggi secondo me ha fatto una buona partita, e speriamo nella crescita di Pellegri".

FIDUCIA - L'allenatore del Torino vuole dare fiducia ai suoi attaccanti. Juric considera Sanabria come il titolare naturale della sua formazione e si considera soddisfatto del suo rendimento, anche se - come l'anno scorso - il paraguaiano non ha i numeri del grande "bomber". Ha infatti raggiunto la doppia cifra di reti in stagione solo una volta in carriera, allo Sporting Gijon nel 2015/2016. Tuttavia si sa che in attacco il tecnico croato predilige un uomo funzionale, che leghi il gioco e che sfrutti i palloni che arrivano dal portiere. In più l'allenatore granata al momento pare considerare completo il reparto attaccanti con la presenza di Pellegri, avendo la volontà di vederlo crescere e confidando sul suo valore tecnico. Questo significa che, a livello di prime punte, a meno di sorprese il Toro non farà altri interventi sul mercato, e si tratta di una scelta coraggiosa anche dal punto di vista numerico, considerando che l'altra prima punta in organico, Simone Zaza, è da tempo ai margini della rosa. L'attenzione, secondo Juric, va messa su un altro ruolo.

PRIORITÀ - Infatti, Juric ci ha tenuto a precisare che invece manca un uomo sulla trequarti. Nel post partita contro la Lazio non ha lasciato spazio ad interpretazioni : "Sulla trequarti speriamo di poter inserire un altro giocatore: è lì che si vincono le partite, serve avere due giocatori che giocano sessanta minuti e due che ne giocano trenta anche perchè poi si deve fare i conti con gli infortuni e con i cali di forma". L'allenatore sa che ha a disposizione Radonjic, Vlasic, Miranchuk e Seck: però il tecnico croato ha bisogno di un'altra soluzione, considerando che si possono affrontare periodi in cui ci sono giocatori fermi per infortunio (come quello di Miranchuk). Quindi l'attenzione è sulla trequarti: serve ancora un uomo per completare l'attacco. E il nome che stuzzica di più è sempre quello di Dennis Praet (QUI I dettagli).