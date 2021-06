Toro, non solo Belotti: da Baselli a Falque, tanti contratti in scadenza 2022

Spicca la situazione del capitano granata, ma anche giocatori importanti come Baselli e Sirigu stanno per entrare nell'ultimo anno di contratto

Alberto Giulini

Con il mercato ormai pronto ad entrare nel vivo, in casa Toro un occhio di riguardo va riservato anche alla situazione contrattuale della rosa. Si è parlato tantissimo di Belotti, ma il Gallo non è il solo giocatore ad avere il contratto in scadenza nel 2022. Vivono una situazione analoga anche elementi importanti come Sirigu e Baselli, ma non solo. Tra i giocatori che hanno trascorso l'ultima stagione in prestito, anche Gemello (autore di un'ottima annata) e Iago Falque hanno il contratto con il Toro in scadenza al 30 giugno 2022. Il calciomercato alle porte rappresenterà con ogni probabilità uno snodo fondamentale per loro: la società sarà chiamata a decidere quali rinnovare e quali cedere. L'ultima alternativa, decisamente meno conveniente, sarebbe invece perdere i giocatori a parametro zero al termine della stagione. A questo gruppo di giocatori potrebbe aggiungersi presto Ansaldi, pronto a rinnovare per un'ulteriore stagione con il Toro. Diverso invece il discorso relativo a Rincon: la scadenza è il 2022, ma c'è un'opzione per prolungare fino al 2023.

Guardando ancora più in là, sono diversi i granata che avranno invece il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Su tutti spicca il nome di Gleison Bremer, autore di una buonissima stagione e seguito negli scorsi mesi da diverse squadre. Oltre al brasiliano, ancora due anni di vincolo con il Toro per Verdi e Zaza. E questi ultimi due, nei piani del club, sono tutt'altro che incedibili. Scadenza 2023 anche per tanti giocatori che hanno vissuto in prestito il campionato appena concluso: da Aina, Edera, Djidji, Meité e Millico ai giovani Kone, Adopo, Rauti, Onisa e Segre. Anche per loro si apre il periodo in cui pensare al futuro: avvicinandosi alla scadenza, calerebbe inevitabilmente il potere contrattuale in caso di cessione, con un conseguente calo del prezzo.

In rosa non mancano nemmeno giocatori con un contratto ancora molto lungo. È il caso di Sanabria e di Mandragora (obbligo di riscatto nel 2022): i due acquisti dell'ultimo mercato di gennaio sono legati ai granata fino al 2025. Linetty (che ha un'opzione per un altro anno), Rodriguez e Vojvoda, prelevati la scorsa estate, andranno invece in scadenza nel 2024. Stessa durata del contratto anche per Izzo e Lyanco, che avevano rinnovato entrambi nell'estate del 2019, oltre a Lukic (seguito da Inghilterra e Russia). Discorso analogo per Alessandro Buongiorno, blindato la scorsa estate fino al 2024. Scadenza nel 2023 per Wilfried Singo, il cui contratto prevede però un'opzione per prolungare di un'ulteriore stagione. Per loro, al netto di scelte di natura tecnica, non ci sarà alcuna esigenza dettata da questioni contrattuali.

LE SCADENZE DEI CONTRATTI DEI CALCIATORI DEL TORINO

2022 - Belotti, Sirigu, Baselli, Gemello, Iago Falque, Rincon*

2023 - Bremer, Verdi, Zaza, Aina, Djidji, Kone, Adopo, Rauti, Onisa, Segre, Singo*

2024 - Rodriguez, Vojvoda, Izzo, Lyanco, Buongiorno, Lukic, Linetty*

2025 - Sanabria, Mandragora

*Presente un'opzione per prolungare di un'ulteriore stagione