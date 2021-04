Serie A, la classifica: il Benevento crolla e resta a 31 come il Toro

Arrivano buone notizie per il Toro. Nell’anticipo delle 12.30 l’Udinese ha strappato tre punti pesantissimi in casa del Benevento. I friulani volano a 39 chiudendo una volta per tutte il discorso salvezza, mentre la squadra di Inzaghi...

Arrivano buone notizie per il Toro. Nell'anticipo delle 12.30 l'Udinese ha strappato tre punti pesantissimi in casa del Benevento. I friulani volano a 39 chiudendo una volta per tutte il discorso salvezza, mentre la squadra di Inzaghi rimane invischiata in piena lotta per non retrocedere. I sanniti rimangono a quota 31 proprio come il Toro (che deve però giocare domani con il Napoli e recuperare la gara con la Lazio), a + 3 sul Cagliari in campo alle 18 contro la Roma.