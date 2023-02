Serie A, la classifica: il Bologna supera il Toro, perdono Monza e Udinese

Partite che hanno interessato anche i granata, dato che sono scese in campo squadre coinvolte nella corsa al settimo posto. Nella gara delle 15 il Bologna ha vinto nei minuti finali sul campo della Sampdoria, superando di due lunghezze i granata e portandosi a quota 32. Ha invece rallentato il Monza, frenato in casa dal Milan (0-1) e fermo a 29. Alle 20.45 l'Udinese ha invece fatto visita all'Inter ed ha perso 3-1. I granata, in campo lunedì sera contro la Cremonese, avranno dunque la possibilità di prendersi il settimo posto in solitaria in caso di successo.