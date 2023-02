Serie A, la classifica: il Toro arriva al derby contro la Juve sotto di un punto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo il posticipo del lunedì sera che chiude il 23° turno

Il Torino ottiene un solo punto nel posticipo casalingo contro la Cremonese. Il risultato finale è stato un 2-2 che non consente ai granata di tornare al settimo posto come prefissato ad inizio gara. La squadra di Juric si trova infatti ora a quota 31 punti che valgono il nono posto. La settimana prossima ci sarà il derby della Mole e la Juventus, dopo la vittoria di ieri è salita a 32, ha un punto in più del Toro. La Cremonese invece con questo punto sale a quota 9 ma si trova sempre all'ultimo posto della classifica.