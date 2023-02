Torino-Cremonese 2-2: i granata non vanno oltre un deludente pari

Triplice fischio al Grande Torino: Sanabria porta avanti i granata su rigore, Tsadjout e Valeri la ribaltano con un grande gol e Singo ci mette una toppa

Alberto Giulini

È un pareggio che non può che lasciare l'amaro in bocca ai granata quello maturato al Grande Torino al termine di una partita rocambolesca. Primo tempo di dominio assoluto del Toro, che fatica però a concretizzare e la sblocca soltanto con un calcio di rigore procurato da Ilic e realizzato da Sanabria. Nella ripresa la musica cambia: la Cremonese la pareggia subito, il Toro sparisce dal campo e gli ospiti si portano clamorosamente in vantaggio. A riaccendere entusiasmi e speranze è Singo, che al 78' fa 2-2. Ma non c'è più spazio per il gol da tre punti: arriva dunque un deludente pareggio per i granata, che mancano il controsorpasso al settimo posto e si presentano al derby con un punto in meno della Juventus.

Le scelte: Ilic titolare, Karamoh sostituisce Vlasic — Nessun calcolo in vista del derby per Juric, che nell'undici titolare non rinuncia ai giocatori diffidati. Al centro della difesa c'è dunque Schuurs, ai suoi fianchi spazio a Djidji e Rodriguez. In mezzo al campo parte inizialmente dalla panchina Adopo, frenato in settimana da una botta al ginocchio: arriva dunque la prima da titolare per Ilic che va a fare coppia con Linetty. Sugli esterni si rivede Aina sulla destra, con Vojvoda che si piazza sulla corsia mancina. Sulla trequarti spicca l'assenza di Vlasic, escluso dall'elenco dei convocati per un problema al retto femorale destro da valutare con esami strumentali. Al fianco di Miranchuk c'è dunque Karamoh, il riferimento offensivo è invece Sanabria. Ballardini risponde invece con gli ex granata Benassi e Meité in mezzo al campo, a guidare l'attacco recupera Okereke con Dessers inizialmente in panchina e Tsadjout al suo posto.

Il primo tempo: il Toro spreca, poi la sblocca Sanabria — Il copione della gara è chiaro fin dalle prime battute, con il Toro a gestire il possesso contro una Cremonese tutta chiusa nella sua metà campo. Il primo guizzo dei padroni di casa porta la firma di Karamoh, che al 9' penetra in area e mette in mezzo ma senza trovare nessun compagno pronto ad appoggiare in rete. Clamorosa l'occasione mancata cinque minuti più tardi da Sanabria, che su ottima imbucata di Miranchuk si ritrova a tu per tu con Carnesecchi ma centra il portiere grigiorosso. Quindi un istante più tardi è Karamoh a mandare alto di poco dal limite. I granata mantengono il possesso delle operazioni con Ilic e Miranchuk a dettare i tempi della manovra, ma serve un episodio per sbloccarla. Al 39', sugli sviluppi di calcio d'angolo, Sernicola allarga la gamba e atterra Ilic in area: per Camplone è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Sanabria, che chiude con il destro e spiazza Carnesecchi per il meritato vantaggio granata. Dopo un minuto di recupero, si va dunque all'intervallo con il Toro avanti di un gol.

Il secondo tempo: — Al rientro dagli spogliatoi Ballardini si gioca subito la carta Afena-Gyan, in campo al posto di Meité per cercare di aumentare la pericolosità in fase offensiva. Ed alla prima vera occasione la Cremonese trova il gol del pareggio: pallone vagante in area sul quale si avventa Tsadjout, destro a giro che sbatte sul palo interno e si insacca per l'1-1 al 53'. Al 65' scatta il giallo per Aina: un cartellino pesante per il nigeriano, che era diffidato e dovrà saltare il derby. Juric prova quindi a giocarsi un triplo cambio: Buongiorno, Singo e Radonjic prendono il posto di Schuurs, Aina e Karamoh. Nella Cremonese Ciofani prende invece il posto di Tsadjout. I granata faticano però a rendersi pericolosi come avvenuto nella prima frazione, non trovando lo spunto giusto per farsi vedere dalle parti di Carnesecchi. La Cremonese ne approfitta ed al 74' si porta in vantaggio con Valeri, che dal limite dell'area infila l'incrocio dei pali. La risposta del Toro è affidata ad un colpo di testa di Sanabria, che non trova però lo specchio in torsione. A trovare il gol del pareggio ci pensa quindi Singo al 78': azione di Rodriguez sulla sinistra, palla in mezzo per Miranchuk che serve l'esterno che porta palla sul sinistro e batte Carnesecchi. Il Toro si spinge dunque alla ricerca del gol da tre punti ed all'87' è decisivo il portiere grigiorosso su Sanabria. Vengono quindi segnalati quattro minuti di recupero e Juric si gioca anche le carte Seck e Gineitis per Ilic e Vojvoda. Ma non c'è più spazio per altre occasioni: si chiude con un deludente 2-2.