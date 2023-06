Beppe Bonetto. Architetto di un Torino grande, anzi due

Una scelta fondamentale, ai fini di una conduzione sostenibile e virtuosa del club, unita alla ricerca di risultati sportivi all'altezza della migliore tradizione, consiste nella scelta di Beppe Bonetto: dal primo gennaio 1964 al 31 dicembre 1981 general manager del Torino AC. Laureatosi in Economia nel 1958, con una tesi sull'amministrazione delle società di calcio, dopo aver lavorato per cinque anni come responsabile amministrativo della Lega Calcio, il primo gennaio 1964 fu nominato segretario (e in seguito Direttore Generale) del Torino, diventando il braccio operativo di Orfeo Pianelli. Coadiuvato a sua volta da collaboratori fedeli, a formare un sodalizio di lungo corso, basti qui ricordare l'Avv. Cozzolino, Ellena, Ussello, il lavoro a formare e, soprattutto, forgiare una grande squadra fu metodico, basato su una visione di lungo periodo. Potenziamento del settore giovanile, appunto, talent-scouting, investimenti di notevole portata economica effettuati con decisione e tempismo, ben ponderati in fase di preparazione. Ancora oggi si racconta l'acquisto di Claudio Sala dal Napoli nel '69 per 470 milioni, unico grande assegno staccato in quel mercato. Il presidente partenopeo Corrado Ferlaino che tergiversa ed esce a comprare una cravatta, Bonetto che lo "blocca " per concludere la transazione di mercato. Come ebbe modo di scrivere Emanuele Gamba su La Repubblica nel 2017, sotto la sua gestione, al Filadelfia crebbero, e in molti casi si consolidarono in prima squadra, campioni e giocatori di primo livello come Agroppi, Garella, Greco, Mandorlini, Mozzini, Novellino, Onofri, Poletti, Pulici, Rampanti, Rosato, Zaccarelli (anche Pallavicini, lui pure componente della rosa tricolore).