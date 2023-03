La maglia della “Maquina”del River Plate

Jose' Manuel "El Charro" Moreno Fernandez vinse con l'Argentina -allenata da Guillermo Stabile "el Filtrador"- due Coppe America, 1941 e '47. In un solo incontro segnò 5 goal all'Ecuador. Dove c'era la palla c'era sempre lui. Andava a prenderla dai difensori, poi in avanti scambiando con i compagni o facendo talvolta 30 metri palla al piede. Giunto al limite dell'area avversaria, due o tre avversari su di se', aveva due opzioni. Passarla ad un compagno, smarcato per concludere. Saltare come birilli gli avversari e andare in goal.