Primi nel mondo – La saga completa

Da amante dei fumetti mi piace comprare il singolo episodio per leggerlo appena esce, ma poi, se mi è piaciuto, non resisto e compro il volume unico che li raccoglie tutte. Per questo sono contento che Toro News raccolga in un unico spazio quella che, a trent'anni di distanza, è diventata una vera e propria saga. Buona lettura, ancora una volta.