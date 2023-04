Caro Mister Juric, benvenuto al Toro

C'è voluto tempo, ma finalmente Mister Juric sembra essere arrivato al Toro. Non alla società attuale e neanche alla guida della squadra. Quella era la parte formale sancita da un contratto di lavoro in atto da tempo. Quello che sembra cambiato è la presa di coscienza di essere approdato nell'universo granata. Va ad onore di Juric aver capito che i fischi, i mugugni e gli insulti di oggi sono perfettamente legittimi. Non è una questione personale, ma di orgoglio e di blasone. È esatto Mister: il decimo posto che a Verona le ha portato lodi e complimenti al Toro non basta e non potrà mai bastare. Ed è un diritto sacrosanto dei tifosi ricordarlo ad alta voce a tutti, a cominciare dalla società, responsabile di questo campionato scialbo e senza ambizioni. In questa giornata desolante che ha spento ogni residua possibilità di qualcosa che non sia un grigio sopravvivere, le sue parole rappresentano un piccolo barlume di speranza.

Se è vero che noi tifosi non contiamo letteralmente più nulla, è altrettanto vero che un allenatore come Juric invece conta, e anche tanto. E allora Mister si arrabbi davvero e lo faccia anche per noi che siamo ridotti al silenzio. Se davvero ha capito che questa non è una piazza come le altre e che abbiamo il dovere di coltivare passione e speranze di vittoria, sbatta i pugni sul tavolo di fronte all'insipienza, all'incapacità di programmazione e alle carenze strutturali della società. Pretenda maggiore rispetto e non accetti compromessi al ribasso. Noi saremo al suo fianco in questa battaglia, e lo saremo ancor di più se sarà il nostro alfiere nel pretendere il sacrosanto rispetto che la nostra storia e la nostra passione meritano. Se ha davvero compreso che noi siamo il Toro e che il Toro è i suoi tifosi, le diamo il benvenuto tra noi caro Mister. Ci siamo sempre stati, ci saremo sempre. A ricordare quello che eravamo e a sognare quello che saremo. A non accontentarci mai di quello che non vogliamo e non dobbiamo essere. Sia sempre diretto ed onesto con noi, e ci aiuti a far valere i nostri diritti. Vedrà che fischi, mugugni e insulti si trasformeranno nell'amore e nella passione più pura che potrà conoscere nel mondo del calcio.