Scuse e scusanti

Scuse sentite anche per non aver compreso che un decimo posto in campionato per noi equivale a uno scudetto. Effettivamente non ci eravamo capiti. Ora però sappiamo che passare dieci anni di fila in A con molti noni e decimi posti per noi è ''non male''. Pensare che alcuni di noi all'inizio avevano capito ''nor-male''. Che sciocchi. Presentiamo inoltre le nostre scuse per non aver fatto caroselli in strada dopo la vittoria di San Siro. Arrivare ai quarti eguagliando il nostro miglior risultato degli ultimi diciotto anni non è cosa da poco. Credo che l'equivoco sia sorto a causa dei malpensanti di una certa età che all'espressione ''impresa da Toro'' associano vittorie con il Real Madrid, derby vinti stracciando i gobbi, scudetti, dieci giocatori su undici in nazionale. Cosette così, insomma. Last but not least, chiediamo perdono per il nostra atteggiamento un po' blasé nei confronti della campagna acquisti di gennaio. Non avremmo dovuto dubitare che la società ha intenzione di rafforzare la squadra, anche se in realtà non è che ce ne sia davvero bisogno. Speriamo non la rafforzi troppo, altrimenti rischiamo di sforare verso un ottavo-nono posto che saprebbe di beffa.