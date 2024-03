Toro, obbiettivo 60

Come per chi lotta per la salvezza quota 40 è la quota psicologica per salvarsi, così per i granata quota 60 dev'essere la stella polare per il finale di campionato

Alessandro Costantino 16 marzo 2024

5-3-1: non è il nuovo schema con cui deve giocare il Toro (peraltro mancherebbe un giocatore…), ma il percorso (teorico) di vinte-pareggiate-perse che dovrebbero fare i granata per sperare di puntare a quell’ottavo posto che, mantenendo l'Italia l'attuale ranking Uefa, garantirebbe a fine campionato l'accesso alla Conference League. 18 punti quindi, una media notevole di 2 a partita nelle ultime 9 gare, che sommati ai 41 attuali porterebbero la squadra di Juric a 59 punti finali. Sufficienti? Difficile dirlo ora perché la classifica dal quinto al dodicesimo posto è piuttosto corta e gli scontri diretti da qui a fine campionato incideranno sicuramente sulle quote decisive per centrare i piazzamenti europei.

Il Monza non molla e, in vista dello scontro qui al Grande Torino nel sabato di Pasqua, resta un punto sopra di noi e mette pressione a Fiorentina e Napoli oltre a scavalcare anche la Lazio orfana della guida tecnica di Sarri. Il Toro di Udine ha dimostrato che le partite di fine campionato vanno giocate con il cinismo e la convinzione di chi ha un obbiettivo importante per cui lottare. I gol di Zapata e Vlasic, forse i due giocatori di caratura più internazionale che ha il Torino oggi, hanno permesso di portare via tre punti dal Bluenergy Stadium in maniera quasi semplice. Da qui a fine stagione Buongiorno e compagni incontreranno sia squadre impegnate nella lotta salvezza, sia squadre impegnate a giocare per i piani alti della classifica per cui tutte le partite saranno difficili e non potrebbe essere altrimenti: conteranno le motivazioni che spesso fanno muovere più velocemente le gambe a parità di stanchezza…

Le cinque vittorie auspicate in apertura di questo pezzo sono il minimo sindacale per continuare a sognare. Ho ipotizzato una sconfitta perché è fisiologico fare un passo falso: piuttosto sono i 3 pareggi ventilati che potrebbero incidere differentemente sul risultato finale di questo campionato se anche solo uno di loro si tramutasse in una sesta vittoria. Nella testa dei giocatori, secondo me, ci deve essere la voglia di raggiungere quota 60 punti, a prescindere da quale piazzamento essa garantirà: come per chi lotta per la salvezza quota 40 è la quota psicologica della matematica acquisizione della permanenza in Serie A, così nello spogliatoio granata quota 60 dev'essere la stella polare a guidare il finale di campionato della truppa di Juric. È giusto provarci, regalarsi un gran finale, andando a togliersi soddisfazioni magari nel derby o contro un'Inter che quando ci sfiderà potrebbe già essere campione d'Italia.

Perché ciò avvenga occorrerà che tutti remino dalla parte giusta e che, al netto di infortuni e squalifiche, tutti i giocatori “forti” alzino il loro livello contemporaneamente: se Vlasic, Zapata, Buongiorno, Bellanova, Sanabria e Ricci giocheranno per le prossime nove gare sui loro standard massimi e Linetty, Rodriguez, Masina, Vojvoda, Gineitis, Okereke e Tameze sapranno dare la sostanza richiesta ai gregari “di lusso” allora quei 60 punti potrebbero essere più realistici di quello che ci auguriamo da inguaribili tifosi ottimisti. Vamos Toro: il nostro scudetto sono i 60 punti!

