Diciotto giorni alla prima del Toro. Preveniamo le urla di Juric

“La pandemia ha danneggiato i bilanci. Il Torino, che almeno vinceva lo scudetto del bilancio, ha perso tanti soldi. Serve un calcio sostenibile, se metto ogni anno 20 milioni non è una buona cosa”. Non ce n’era grande bisogno, ma le parole del Presidente Cairo di oggi, ai microfoni di Sky Sport, hanno reso evidente la situazione. Avevamo tutti auspicato che, con la pur dolorosa cessione di Bremer, si sarebbe rimosso il “tappo” agli acquisti. Ma, da un lato è stato chiarito che i 41 milioni (+9 di bonus) verranno pagati in tre anni, quindi nelle esigue casse granata entreranno un po' meno di 14 milioni. Dall’altro, le richieste per i vari Denayer, Laurienté, Djuricic, Maggiore (?) in molti casi sembrano essere fuori portata. La verità è che siamo a sole 2 settimane e 4 giorni dall’esordio con il Monza e sembra di ripiombare ad un anno fa, poco prima dall’inizio del campionato. Abbiamo già scritto qui quanti e quali elementi siano necessari per completare la rosa. E abbiamo già sperimentato come sia stato controproducente non fornire in tempo a Juric gli uomini necessari per il suo calcio: l’anno scorso, con l’arrivo solo all’ultimo di Brekalo, Praet, Pobega e Zima, il Toro ha raccolto zero punti nelle prime due giornate. E ricordiamo tutti la sfuriata in conferenza stampa del mister.