Bremer. Una scelta che fa discutere

Lo sapevamo. Ne abbiamo anche parlato qui. Era solo questione di tempo per la cessione di Gleison Bremer. Ma, come ci eravamo detti, l’operazione avrebbe consentito il là alla necessaria campagna acquisti del Toro. Se si vuole provare a migliorare la buona stagione precedente, come mister Juric ha detto di volere, sono indispensabili almeno tre titolari in reparti chiave e alcune riserve. E servono risorse fresche. Sapevamo perfettamente che la cessione di Bremer era il “tappo” alle entrate. Quello che non avremmo immaginato era l’asta che si è scatenata tra Inter e Juventus. Certo, il difensore brasiliano non ne ha fatto un mistero: vuole giocare la Champions, così finalmente anche il CT del Brasile, Tite, si potrà accorgere di lui e avrà così la chance di partecipare ai Mondiali in Qatar con la Seleçao. L’Inter era molto avanti ma, stando ai bene informati, hanno tirato troppo la corda con un’offerta decisamente irricevibile: prestito con diritto di riscatto più il prestito del giovane e promettente centrocampista della Primavera, Casadei. Valore complessivo 30 milioni + 5 di bonus + 7,5 di valorizzazione per Casadei. E quindi si sono inseriti i nostri eterni rivali, sferrando un attacco consistente, forti della cessione faraonica di De Ligt al Bayern (70 milioni + 10 di bonus). L’offerta di 40 milioni (subito) + 7 di bonus è stata formalizzata ed è stata accettata dal Toro. E così, Bremer si accaserà a Venaria. Mentre scriviamo, a poco più di due ore dall’amichevole in Austria con il Mlada Boleslav, il pullman del Torino è partito per Perg senza il brasiliano, rimasto comprensibilmente in hotel, in attesa di novità sulla definizione del suo ingaggio (si dovrebbe trattare di 4 milioni all’anno + 1 di bonus).