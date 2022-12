Per Natale pretendiamo l’assurdo, cari amici granata

Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica a cura di Marco Bernardi

Marco P.L. Bernardi

Happy Xmas (War Is Over)

John Lennon & Yoko Ono

(1971) Parlophone

War is over

If you want it

War is over

Now…

La guerra è finita, se lo vuoi. La guerra è finita, adesso: frase piena di speranza anche ora, mentre nuove guerre infuriano, cinquantun anni dopo l'uscita del brano che John e Yoko scrissero pensando alla guerra del Vietnam.

Nell'inconcepibile barbarie odierna, il sogno che basti volerlo per fermarla, come cantavano i due artisti, sembra un'utopia ingenua.

Continuare a sperare resta il miglior augurio per Natale, pur sapendo che non è sufficiente.

La stessa speranza che anima le donne in Iran e quelli che lottano al loro fianco, pronti a sacrificare la vita per non ritornare ad abbassare il capo, quella che dà forza agli assediati in Ucraina, senza luce e riscaldamento, sotto piogge di ordigni che cadono dal nostro stesso cielo europeo, che noi appena intravediamo, nei nostri giorni di festa, tra le luminarie.

Il mondo è così sbagliato: da questa premessa evidente può nascere la volontà di provarci comunque, perché questo Natale 2022 sia davvero buono e il nuovo anno felice, senza alcuna paura.

Dunque, Felice Natale, cari amici granata, per i deboli e i forti, per i ricchi e per i poveri, e che sia portatore di pace per chi è in guerra e di giustizia per chi la cerca.

Davvero una missione impossibile per il povero Santa Claus... Ma, per sdrammatizzare nel finale, se, dopo lo sforzo pacificatore sovrumano che tutto il mondo gli chiede, gli restasse ancora qualcosa in fondo al sacco dei regali... beh, che sia generoso con noi!

Ci porti match da sogno come quello tra Argentina e Francia, senza però gli inutili corollari di imbarazzanti premiazioni con trofei fallici e mantelline, ispiri giocate leggendarie ai nostri eroi, belle come la mezza rovesciata di Richarlison contro la Serbia, magari indovinata da Pellegri all'ultimo minuto del prossimo derby.

E poi un mercato di riparazione stellare, una clamorosa rimonta in classifica, una proprietà che le azzecchi tutte e ci riporti là dove ci compete...

Costa poco sognare, quindi facciamolo in grande, e non prendiamocela se il vecchio Babbo dovrà alzare bandiera bianca e rinunciare ad accontentarci in tutto.

Pretendiamo comunque l'assurdo e non dimentichiamoci che la guerra è finita, se lo vogliamo.

Happy Xmas!

Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore.

