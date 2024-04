Un’immensa vetrina per il Toro

Torna un nuovo episodio di "Lasciarci le penne" la rubrica di Marco Bernardi

Marco P.L. Bernardi Columnist 26 aprile 2024 (modifica il 26 aprile 2024 | 22:06)

Il Giro, Giovanni Succi, 2017 – La Tempesta Dischi

Anni fa mi sono imbattuto in questa canzone.

Pochi accordi, sempre gli stessi, e un testo fiume.

La storia di un'attesa, del lento popolarsi di una rotonda di periferia prima che passi il Giro d'Italia.

Al protagonista del brano interessa poco o niente della corsa: è richiamato da un ricordo, da una sotterranea attrazione atavica, quella che il ciclismo esercita sulla gente e che qui in Piemonte rimanda a glorie del pedale diventate figure mitologiche, metà uomo e metà bicicletta. Gente schiva, quella piemontese, che parla poco e quando deve farlo borbotta un po' timida e un po' scocciata, come fa in questo brano Giovanni Succi, cantautore di Nizza Monferrato, che sussurra nel microfono microeventi di gente qualunque, la cui quotidianità viene travolta dal passaggio della Corsa. Non è facile stargli dietro: tante le parole, poche le note, il ripetersi degli accordi come colpi di pedale, a fare i conti con il tempo e con la fatica. Solo, ogni tanto, la voce squillante di un venditore di souvenir rosa ad incrinare i pensieri e l'atmosfera della rotonda di periferia con i suoi provvisori abitanti in attesa.

Perché oggi, di qui, passa il Giro.

Sabato 4 maggio il Giro passerà da noi. Non dico a Torino. Non dico solo a Torino.

Dico a Superga, nel giorno dell'anniversario della tragedia.

Passerà nel luogo più granata che ci sia, nel giorno più granata che ci sia, a poche ore dall'anniversario del momento più terribilmente granata. Ci sarà un sacco di gente: quelli saliti per le celebrazioni, quelli a bordo strada per i ciclisti, quelli imbottigliati nel traffico, quelli che non ne sapevano niente e "Hai visto quanta gente? Ma basta là, che cosa sta capitando?".

E ci saranno gli altri, i milioni di donne e uomini davanti ai teleschermi, attaccati alle radio, connessi su internet. Si parla di 800 milioni di persone e 200 paesi collegati. Ci sarà il mondo a vedere Torino. E Torino avrà un solo colore quel giorno. Sarà solo del nostro colore, come non lo è stata mai: in ogni strada, su ogni muro, da quelli dei palazzi del centro alle periferie, senza niente di bianconero e perfino il rosa della corsa a tappe sparirà, perché quel giorno, davanti al mondo intero, ci sarà solo il granata, con la sua storia maledetta, le sue vie, la sua salita ripida verso la Basilica.

Con la sua gente. Che dovrà esserci ed essere meravigliosa come non mai, perché quella che ci si offrirà il 4 maggio prossimo sarà la più clamorosa cassa di risonanza che si possa sognare.

Una vetrina immensa.

Un'occasione da sfruttare a dispetto della carovana, del circo mediatico, delle speculazioni, dei disagi, delle scarpinate, delle navette ogni sette minuti, della Dentera, del caos. Contro tutto e tutti. Tanto la tappa passerà, gli atleti sfileranno in una manciata di minuti, le ammiraglie li precederanno e li seguiranno in un attimo, la strada verrà riaperta e il popolo del ciclismo si dissolverà in fretta: alle 17.00 a Superga ci saremo solo più noi, la gente del Toro, e sarà come sempre, come ogni anno. Come sarà tra un anno e tra dieci. E tra cento. Forse avremo, però, una speranza in più: che qualcuno, anche soltanto uno di quei milioni che nel mondo vedranno sfilare le bici e sentiranno parlare, magari per la prima volta, del Toro, possa essere la persona giusta, l'uomo del nostro destino. La chiave di volta del futuro. Non roviniamo tutto: giochiamocela al meglio la nostra chance. Ci vediamo a Superga.

Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore.

