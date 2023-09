Indagini sul Napoli. Indagini sul calcio

Sono in imbarazzo ogni qual volta mi trovo a narrare le gesta di Aurelio De Laurentiis, un personaggio che pare essere uscito dalla penna amara e a volte velenosa del compianto Vincenzo Cerami, sceneggiatore, tra le altre innumerevoli cose fatte, de “La Vita è Bella”. “Molti nemici, molto onore, ricordalo! Oh, l’ha detto un uomo che c’aveva due palle così!”, dice lo stralunato Alberto Sordi di “Un Borghese Piccolo Piccolo”; è forse l’ossessione di avere “due palle così” il problema del presidente del Napoli, convinto davvero di essere il più furbo di tutti nel convincere e convincersi di non essere in Italia ma in un rifacimento, a mio parere assai più comico, dell’isola piratesca di “Tortuga”, l’inespugnabile covo di pirati, filibustieri e bucanieri. Secondo il suo decalogo tutto si deve aprire con la dinamite, ma in punta di un diritto notoriamente costruito in Italia alla stessa stregua di una parodia. Eh sì, dalle nostre parti ci si mette anni a capire cose in fondo semplici come il sospetto di falso in bilancio, aggiramento non solo delle regole ma del buon senso, mortificazione del fairplay sportivo, il calcio usato ostentatamente come mezzo di arricchimento personale, il divertimento un po’ sadico di gestire una squadra di calcio e i suoi dipendenti con la stessa filosofia padronale ante “Capitale” e “Rerum Novarum”. “I miei avvocati i contratti li sanno fare bene” ripete continuamente il “Jack Sparrow” del Vesuvio, come severo ammonimento che dalla sua piantagione dell’Alabama non c’è modo di scappare senza il suo consenso (e vadano pure a farsi benedire Jean Marc Bosman e i suoi fratelli, procuratori compresi. Ovviamente quelli nemici).

Come ho già ricordato altre volte, nella società neoliberista contemporanea, dove non si esita a far fallire una nazione intera per metterla alla gogna di stampo medioevale e mandare così un segnale, tutto si monda con il potere e il successo dell’impresa, e poco ci manca vedere i tifosi napoletani andare in giro indossando la bandana in omaggio al loro presidente più vincente della storia. Questo atteggiamento è direttamente figlio del “familismo amorale” rilevato nel nostro Paese, sin dagli anni 50, dal sociologo americano Edward Banfield, quella degenerazione dell’affetto che porta all’immoralità e alla quale, in tutta evidenza, non sappiamo rinunciare. Vogliamo vincere e arricchirci a qualsiasi costo, e la reputazione vada pure a quel paese, tanto gli altri farebbero anch’essi qualsiasi cosa per fotterci. Diciamoci la verità, della reputazione non frega più niente a nessuno. Si hanno sempre degli “amici” pronti a giurare come tu sia un perseguitato, un invidiato, uno a saperci fare, un vincente: logico come provino a gettarti giù dalla torre. E poi, come da refrain della società “oliata” sulla complicità, chi è senza peccato scagli la prima pietra. In questa desolazione morale, che sta conducendo il Paese in un tale fondo da far impallidire l’abisso interminabile della “Fossa delle Marianne” e dalla quale sarà difficile rivenire su, inutile cadere dal pero dell’intreccio Lilla/Napoli/Osimhen, una delle operazioni di mercato più farsesche, opache e scandalose a cui si sia mai capitato di assistere nello sventurato pianeta calcio. Serve sottolineare ancora una volta come al mondo dello sport non dovrebbe interessare se ci sia qualcosa di penalmente rilevante o meno (auguro a De Laurentiis l’assenza di ogni rilevanza penale) nelle sue vicende, o, meglio, non dovrebbe essere il discrimine (questo è un ca va sans dire) per intervenire in nome del buon andamento delle sue cose.