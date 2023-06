Rampanti: “Sanabria ora dovrà confermarsi. Credo in Seck e Karamoh”

Come giudichi la stagione di Vlasic? “Gioca in una delle nazionali più forti d’Europa, quindi è difficile dire che non sia un buon giocatore. Ma io ho la sensazione che lui non abbia la ferma volontà di rimanere, potrei sbagliarmi. Durante il campionato ha avuto un periodo di calo dopo il Mondiale ma poi si è ripreso. Il suo rendimento è stato comunque un po’ altalenante. Voto 6.5, avrebbe potuto fare di più, è risultato determinante in poche partite per uno del suo valore”.

Miranchuk? “E’ un giocatore che potenzialmente ha grandi numeri. E’ un giocatore dotatissimo tecnicamente, ha un’ottima visione di gioco e un piede sinistro veramente fine. Anche lui avrebbe potuto dare di più se avesse avuto meno infortuni ma secondo il mio parere è un giocatore a cui va data fiducia perché potenzialmente è ottimo. Voto 6.5”.

Karamoh? “Un ragazzo che mi piace tanto, tra tutti gli attaccanti è l’unico che sa attaccare la profondità. Un giocatore dal buon avvenire, può dare ancora di più quando raggiungerà la piena maturità. Quando è stato impiegato, ha saputo farsi trovare pronto per quelle che sono le sue caratteristiche e ha dato un buon apporto. Voto 7”.

Radonjic? “Un giocatore discontinuo che non riesce a razionalizzare le proprie giocate. Ha lampi da grande giocatore e grandi pause. Per gli altri compagni è difficile supportarlo tatticamente e tecnicamente. Quindi secondo me è un enigma. Poi c’è stata nel finale una lunga assenza per infortunio. Voto 6”.

Seck? “A me non dispiace, non ha ancora la continuità dei novanta minuti e nemmeno una giusta continuità di impiego, ha giocato solo a tratti e per spezzoni di partite. Però quelle poche volte che è stato chiamato in causa ha fatto in pieno il proprio dovere. Un ragazzo che sicuramente in futuro potrà migliorare quando prenderà consapevolezza dei propri mezzi e riuscirà con convinzione ad attaccare palla al piede l’avversario. Può diventare un giocatore determinante per una squadra. Anche lui però ha bisogno di maturare. Voto 6”.

Pellegri? “Chi può dire che Pellegri non abbia grandi qualità? Chi sa un minimo di calcio vedendolo capisce che potenzialmente ha grandi mezzi tecnici. Rimane un dubbio. Ce la farà a superare tutte le problematiche che lo affliggono? Anche lui rimane un enigma perché potenzialmente c’è ma in realtà finora ha potuto dare veramente poco. Voto? Non giudicabile, dovrei dare una non sufficienza ma non l’ho data a nessuno”.

Sanabria? “Un attaccante di manovra che quest’anno si è completato anche come realizzatore e quindi è riuscito a fare le due cose molto bene, sorprendendo tutti, anche il sottoscritto. Come si fa a non essere soddisfatti del giocatore che si è visto quest’anno? La cosa importante è che cerchi dentro sé stesso la continuità che ha trovato quest’anno, anche nella prossima stagione e in quella dopo, allora sì che sarà un giocatore completo che potrà determinare le sorti del Torino ed essere ambito da grandi squadre. Voto 7.5”