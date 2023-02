Avanti un altro

Un nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

Enrico Tardy

Come un bagno caldo rigenerante il Toro, con puntualità elvetica, concede un pari ad una Cremonese ormai senza speranze oggettive di permanenza in serie A. Nulla di nuovo direte voi, proprio così, un cliché già visto e rivisto nel corso della stagione ha portato a questo due a due. Molte e di qualità le assenze trai nostri eroi, ma è ragione sufficiente per l'assenza non giustificata nei primi trenta minuti della ripresa? Pare di sì...il livello della squadra è calato vistosamente, individualmente troppi calciatori sono al di sotto del loro standard normale, Rodriguez, Vojvoda, Linetty, tanto per non far nomi.

Vanja, al di là dei dettagli tecnici, continuo a ritenere abbia tempi di reazione sfasati di secondi rispetto alle traiettorie dei tiri, quelli dalla distanza nello specifico. Sia un problema di vista? Io non so, ieri il secondo gol è stato frutto di tiro violento ma che un portiere della sua altezza con i pugni avrebbe deviato sopra la trasversale, invece la sua parata è stata accennata oltre che a mani aperte con ritardo modello connessione Dazn... Non capisco, nel corso del torneo non è ancora capitato di aver vinto una gara grazie al portiere, un giorno capiterà anche noi e non solo all'Empoli con Vicario o al Monza con Di Gregorio?

Sia chiaro, come ho già precisato, che l'intera squadra ha completamente perduto il filo del gioco, ma è possibile che solo le squadre che incontriamo noi facciano il primo tiro in porta al 50' e sia un gol? Che io ricordi a noi non è mai accaduto, appena la prestazione è al di sotto di un certo livello perdiamo senza che la sorte sappia il nostro nome. Poco da dire, rimaniamo quelli delle eccezioni e mai della regola, viviamo nell'attesa del giorno magico, che spesso non arriva, per poi magari raccontarcelo per anni. Il Toro è questo.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

