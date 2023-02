Il coraggio della felicità

Un nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

Enrico Tardy

Oggi è un buon giorno e non bisogna aver paura o pudore di affermarlo. Il Toro, con una gara attenta e di impegno, ha portato a casa tre bei puntazzi contro una squadra molto fisica e in posizione migliore in classifica. Abbiamo lottato e sofferto rischiando qualcosa nei minuti finali, ma meritando il risultato.

Ora ci troviamo in buona posizione in graduatoria ed ancora una volta la squadra si è battuta con orgoglio. È vero che a Firenze siamo stati sottotono perdendo un'opportunità unica, ma sappiamo anche che le squadre del nostro cabotaggio fisiologicamente hanno un percorso altalenante, fatto di intere gare buone, di altre sottotono, di altre ancora ben giocate solo per tratti, il tutto motivato da varie ragioni, in primis il livello tecnico non eccelso.

Un rendimento costante è proprio di compagini con rose qualitativamente migliori. Nell'ascoltare Juric nell'ultimo periodo avevo un unico timore: che si incrinasse il rapporto con la squadra fino ad oggi molto solido. Ciò pare non essere avvenuto il che rappresenta la pietra angolare della nostra sopravvivenza nelle zone centrali della classifica.

In assenza di una società strutturata a dovere, il connubio tecnico-calciatori è essenziale. È sufficiente ricordare il periodo conclusivo della gestione Mazzarri durante il quale, per la verità, si era inserita anche la grana premi Europa League. In ogni caso, senza trombette e fuochi artificiali, godiamoci la buona classifica ed accantoniamo le nostre frustrazioni e critiche, semplicemente perché è anche giusto così, lo dico soprattutto per i tifosi meno giovani come me spesso nostalgici e lamentosi.

Aggiungo, gioire fa bene, alimentarsi a tutti i costi solo di polemiche, no.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

