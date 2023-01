Le regole della casa di Ivan

Il Torello "al limoncello" non concretizza l'ottima mole di gioco del primo tempo e nel primo quarto d'ora del secondo resuscita i campani che agguantano il pari. Ed ecco servito il secondo pareggio contro un'altra compagine modesta. La rete della Salernitana è un condensato di errori da parte dei nostri eroi: Vojvoda dopo una prima svirgolata invece di spedire la palla in fallo laterale rinvia la sfera nella zona centrale del campo (orrore!), di seguito la difesa inizia a rinculare senza contrastare lasciando almeno dieci metri di campo a Vilhena, sul tiro del quale il nostro portiere si tuffa in ritardo come di consueto sulle conclusioni rasoterra.

Purtroppo, già qualche minuto prima Zima aveva commesso un errore simile servendo centralmente Dia che per fortuna aveva calciato debolmente. Ha ragione il mister, se è vero che la risposta caratteriale del gruppo è quasi sempre buona, a questa squadra per migliorare manca qualità ed aggiungo io, come a quasi tutta la Serie A, una vigoria fisica che perduri l'intera gara. Non è possibile vedere calciatori che dopo 50' minuti spariscono dal campo perché esausti! E sono certo che la parte atletica sia ben curata da Juric, ma non c'è nulla da fare in Italia si va molto più piano che altrove. L'unico "atleta" in rosa è Vlasic, che coniuga corsa e lucidità per 90' minuti. Ritornando ai limiti qualitativi, al Toro attuale occorre come il pane una punta da almeno 15 gol all'anno ed un portiere che ci eviti qualche sconfitta portandoci in dote 4 o 5 punti in più. Davanti abbiamo "camomillo" Tonny (bel gol ieri) e Pellegri, come dice il mister, "con cicatrici di vecchi infortuni" dunque perennemente malato, gol totali ad oggi mi pare 4...