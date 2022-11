Elogio della mollezza

Se la lentezza è stata celebrata da Kundera in un suo romanzo, la mollezza è stata personificata dai nostri eroi ieri al Dall'Ara. Ed eccoci qua a commentare un tipo di gara che noi tifosi del Toro abbiamo già visto un numero imprecisato di volte: squadra reduce da due buone prove incapace di proseguire un cammino discreto e addirittura a perdere contro una compagine modesta e neppure molto aggressiva. È stato sufficiente l'ingresso di Orsolini, non Ronaldo, per osservare i nostri eroi liquefarsi senza opporre una qualche minima resistenza. Scarsa determinazione, passaggi regolarmente troppo lunghi o corti o troppo avanti o troppo indietro, alcuni calciatori con lo sguardo assente di un bimbo smarrito al supermercato, altri, i subentrati, chiaramente mal disposti, vedi Radonjic.

Al tutto si è aggiunto l'infortunio flash di Pellegri che ha fatto scalpore anche perché il sostituto è stato "l'intrecciato" Karamoh, un dinamico giovanotto con fondamentali a dir poco approssimativi (e sono buono). In tutto questo luna park eravamo anche riusciti ad andare in vantaggio grazie al miglior piede per lanci a lunga gittata (scrivo come Fabbri parla di guerra) della squadra, Vanja, che ha ben lanciato il russo, abile a controllare e farsi fare fallo. Per il resto, camomilla e sogni d'oro. Le energie nervose e fisiche spese nelle due gare vincenti contro Udinese e Milan, non hanno consentito ad una compagine del nostro livello di mantenere la concentrazione e l'intensità per una terza gara consecutiva. Diversamente non saremmo dove siamo...