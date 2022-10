Piccoli particolari

Contro i friulani tutto il Toro ha giocato da squadra vera, con il giusto spirito e la giusta dedizione. È chiaro che non possiamo permetterci di schierare calciatori sottotono o poco determinati, al massimo tolleriamo un elemento non al meglio, diversamente il giocattolo non funziona. Ad Udine titolari e subentrati hanno dato il loro contributo, con qualche sbavatura ma con un ottimo insieme di equilibrio e volontà.