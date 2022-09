Last minute

Il Toro di scena il sabato sera contro una big è un'ottima opportunità per relegare il sorriso a mero optional per tutto il fine settimana. È un incazzatura diversa da quella di qualche anno fa, è più rammarico, rincrescimento, ma sempre incazzatura è. I dettagli, i famosi dettagli che distinguono una buona squadra da una vincente, ci fregano spesso. I Pooh cantavano "Dammi solo un minuto, Un soffio di fiato, Un attimo ancora" proprio quell'ultimo giro di lancette che separava i nostri eroi dal portare a casa un risultato positivo e meritato. Il Toro ha disputato la consueta gara gagliarda, aggressiva ed aggiungo io molto dispendiosa, ma due belle giocate ed una distrazione ci hanno castigato. Non è la prima volta e temo non sarà l'ultima nella quale nei minuti conclusivi la sfiga fa capolino ma è anche vero che ogni compagine ha un tallone di Achille. Mi dispiace molto per il ragazzino turco, rimango fiducioso si riprenderà perché ha qualità e con un briciolo di pazienza farà i suoi miglioramenti. Sono in disaccordo con chi ravvisa responsabilità del portiere sul gol di Brozovic: la dinamica dell'azione ed i tempi delle giocate sono stati tali da escludere, in questo caso, errori particolari di Vanja.