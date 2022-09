Avviso ai naviganti

Sulla gara contro il Sassuolo si è ha scritto e detto molto, dagli spalti la mia impressione è stata quella di un confronto tra una squadra, quella emiliana, che seppur rimaneggiata aveva lucidamente in mente il tipo di gara da disputare e l'obiettivo da raggiungere (essenzialmente non perdere) ed un'altra, la nostra, senza un filo conduttore, senza idee, con molti protagonisti mentalmente assenti. È poi arcinoto che la specialità della casa sia quella della "pera" a fine gara e così è stato. Si è trattato di un Toro inguardabile soprattutto perché privo di identità e logica nelle giocate: ognuno pasticciava nel suo quadrato di terreno gioco. Insomma il lato b dei vecchi 45 giri...

Cosa sia capitato si può solamente ipotizzare, risulta chiaro che questa versione del Toro sia destinata a perdere molte altre gare, dunque è opportuno cercare di capire e rimediare celermente (abbiamo inanellato tre sconfitte nelle ultime quattro gare). Non mi metto qui ad elencare i ruoli ad oggi privi di interpreti od il livello tecnico di qualche acquisto, quel che è certo è che, prima di fare tanti discorsi, occorre sempre ricordare il mercato che abbiamo fatto. Eravamo già un attacco sterile lo scorso anno ed ora che abbiamo perduto un numero di calciatori dalla buona media realizzativa come ce la caviamo?

I numeri e le statistiche di questa stagione iniziano a parlare chiaro. L'allenatore, schierando certe formazioni lancia dei messaggi di facile lettura. Cosa pensate di fare con Seck e Pellegri in attacco? Sono giovani che dovrebbero entrare in campo, ammesso e non concesso abbiano qualità tecniche da serie A, quando la squadra funziona non come salvatori della patria. Ed invece...