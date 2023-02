Dopo una buona gara contro un Milan in crisi nera gli stati d'animo dei tifosi tornano ad esseri simmetrici a quelli del tecnico. Compendio: con una rosa più completa e qualitativamente leggermente migliore questa gara non l'avremmo perduta. Giochiamo un buon calcio, si intravede impegno, ma il livello medio della squadra ci impedisce di fare un salto di qualità verso una dimensione differente e più ambiziosa.

Le categorie presenti nel calcio sono poi le categorie esistenti nella vita. Facendo un paradosso, l'idea che una squadra di Serie C, grazie alla corsa ed all'impegno, possa raggiungere lo standard di una di Serie A è utopia. Il Toro non ha solamente da cercare una punta abile in zona gol, ma ha da alzare il livello generale della rosa se ha intenzione di migliorare, diversamente ogni anno ci ritroveremo a scrivere ed a discutere degli stessi argomenti. Un anno sarà da migliorare la fase offensiva, un altro il centrocampo... E non dimentichiamo che per due anni siamo stati ad un passo dal baratro...