Correnti granata

19 febbraio 2024

Il torello porta a casa tre punti contro il Lecce al termine di una gara di modesta cifra tecnica che ha nel risultato e nei gol le note liete. Sono sempre Bellanova e Zapata le chiavi per scardinare le difese avversarie. Per il resto poche azioni apprezzabili, cronica difficoltà a verticalizzare l'azione, insomma il solito Toro essenziale, lento e pragmatico. Per dirla semplice il Toro di Juric si è Mazzarrizzato. I risultati sono molto simili, forse quello di Juric realizza meno gol ma più o meno possiamo accostare molte caratteristiche delle due squadre.

Sinceramente le continue uscite di Juric su come dovrebbero comportarsi i tifosi, su tutto quello che ha fatto lui (grandissime cose), sull'intensità negli allenamenti profusa dai calciatori (un'ovvietà è diventata una notizia), mi hanno seccato e quale spettatore pagante (non come Lazaro) rivendico il diritto di tifare e imprecare, se al campo, o scrivere ciò che mi aggrada. Vado allo stadio, mi diverto raramente,

pazienza, comunque non sono così miope da non valutare gli aspetti positivi di una squadra e di un tecnico.

Certamente la crescita di Buongiorno e Bellanova, la solidità difensiva, la compattezza tra squadra e tecnico, che è la cosa che più conta. La mediocrità di tutto il centrocampo rimane un problema mai risolto, Ilic e Vlasic, per salire di livello, dovrebbero avere altro passo ed altro carisma e Ricci inventare qualcosa. Pensare che una gara come quella dell'altra sera mi dovrebbe esaltare è chiedere troppo. C'erano attenuanti, è vero, ma qualcosa di meglio avrebbe potuto essere proposto. Ora abbiamo una gara delicata contro la Lazio e da pochi giorni abbiamo scoperto di essere ufficialmente in corsa per l'Europa, bene, allora tutti allo stadio!

Fino ad un mese fa era tutta una lamentela su cosa avessero più di noi Fiorentina, Lazio ecc. quando poi giochiamo con squadre più scarse queste vengono dipinte come il Real Madrid... il mister è fatto così e a tanti tifosi queste montagne russe dialettiche piacciono. Quando il nemico del nostro nemico diventa il nostro miglior amico.

