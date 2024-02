Willie e Ivan

Il Toro si incaglia nella solita gara contro una squadra ben asserragliata nella sua metà campo e porta a casa un insignificante pareggio. A ciò si è aggiunto un arbitro che ha fatto giocare per 51' effettivi mentre ad esempio Atalanta e Inter lo hanno fatto per 61': voto 4. Abbiamo già vivisezionato mille volte i limiti di questa squadra e di questo allenatore nell'affrontare certe gare purtroppo si tratta di situazioni che si ripetono con le medesime modalità. Non siamo capaci di sfruttare calci piazzati, calci d'angolo, non ci sono spunti individuali determinanti (l'unico fu quello di Radonjic contro il Genoa). Non è un caso l'aver il quartultimo attacco della Serie A e che nessun calciatore dalla metà campo in avanti venga valorizzato da questa gestione. Le famose plusvalenze riguardano esclusivamente difensori, seppur alcune siano rimaste sulla carta per varie ragioni (Buongiorno e Schuurs). Ad ogni buon conto non ritengo giusto caricare di responsabilità solo il tecnico che ha le sue come altri. Questa pletora di calciatorini in erba mai sbocciati da Warming a Seck a Ilkan a Sazonov mi paiono poca roba, giovani per carità, ma impalpabili per una Serie A. Ad ogni buon conto siamo nella terra di mezzo, quella parte di classifica che rispecchia più o meno il valore di questa squadra.

Veniamo ora al dopo gara. Il fatto che il mister abbia sollevato una polemica senza logica nel giorno in cui i tifosi avevano incoraggiato la squadra dopo una gara scadente e con uno stadio pieno lascia perplessi. Si tratta di idee che aveva già espresso verbalmente, attraverso la mimica alzando il dito medio ed un labiale di immediata intuizione. Oggi è andata in scena la seconda puntata dello Juric-pensiero. Non rinnovo se non vado in Europa ha detto e spiegato il tecnico. Si tratta di un uomo prima che un allenatore non semplice da decifrare. L'essere schietto ed anche un po' umorale sono aspetti del suo carattere così come quello di essere istintivo, rimangono da analizzare i concetti espressi e la loro logica. Mi preme premettere che é ora di depurare il calcio, mondo di scarsa autenticità e valori, da quella retorica ormai obsoleta fatta di concetti come "popolo", "attaccamento", "fede". Ciascuno di noi per passione, tradizione, storia, amicizia tifa Toro e lo farà sempre in nome di qualcosa di vero ed genuino facendo finta di ricevere in cambio risposte con la stessa moneta, ben sapendo che raramente è così. Io credo che Juric metta anima e cuore nel suo lavoro (ometterei le metafore cinofile...), per questo è anche ben pagato, e debba motivare e difendere la squadra, il tifoso ha come unico riferimento la partita della domenica, non conosce tutto ciò c'è dietro e vorrebbe sempre si vincesse facendo gol e bel gioco. A posteriori ci hanno raccontano che per due mesi la squadra si allenava male, che alcuni calciatori sono stati ceduti per scarsa professionalità ecc. Noi spettatori siamo quelli che pagano, gli altri quelli che incassano. I tifosi che vanno allo stadio, pochi o tanti che siano meritano sempre rispetto anche se mugugnano perché i veri eroi sono loro (io tra questi). Dopo venti anni di derby schifosi cantano ancora: undici leoni noi vogliamo undici leoni... Infine, caro mister, lei pungendo i tifosi scontenti invece di esaltare la maggioranza devota fa un proprio come coloro che sottolineano prevalentemente gli aspetti negativi della squadra invece di quelli positivi. Ci pensi.