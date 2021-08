Il fantasma di Amauri

Ritorna “Prima che sia Troppo Tardy”, la rubrica di Enrico Tardy. Oggi focus sul Gallo Belotti e sui dubbi sul suo rinnovo

Enrico Tardy

Il rinnovo del capitano viene trattato con una certa insofferenza da diverse componenti del Toro e sinceramente non ne condivido le ragioni. Il capitano ha ancora un anno di contratto con il Torino e ad oggi non ha deciso di prolungarne la durata. La società gli ha proposto uno sproporzionato ingaggio per i prossimi anni pur di non perderlo a parametro zero.

Ora, noi tifosi abbiamo detto di tutto su presidente e squadra ed improvvisamente pretendiamo che Belotti aderisca alla causa granata in nome di cosa? Dei denari? Di una rosa in sostanza poco ritoccata? Belotti è fresco campione di Europa, è un buon giocatore, è un serio professionista, prenderà le sue decisioni. Cairo ha ceduto tanti calciatori last minute, questa volta tocca a lui attendere. Dite la verità, temete Amauri sul gong del fine mercato!

Io da tifoso granata non dimentico l'impegno ed i gol di Belotti (ben retribuiti sia chiaro) e gli sono (siamo) affezionato. Improvvisamente sembra diventato un mezzo brocco dimenticando che ha fatto il covid (non una passeggiata in montagna), l'ultimo campionato ha faticato molto, è vero, ma non capisco le ragioni di tale irritazione. In cuor mio penso il suo percorso al Torino sia concluso, ma il modo in cui questo avverrà non mi interessa più di tanto e se resterà felice di restare sarò contento ed orgoglioso.

Cairo lo perderà a parametro zero? Amen, in compenso i contratti di Verdi e Zaza non scadono mai... Le trattative sono così, quel che è certo è che Belotti sta facendo, come tutti i professionisti, le sue scelte e merita il giusto rispetto. Ricordo che per la grande bandiera Totti in concomitanza di ogni scadenza iniziava un cinema interminabile: rinnova, non rinnova, firmo in bianco, vado al Real... Sul Gallo si è esposto addirittura l'allenatore (dg e ds latitano), senza neppure averlo visto o allenato: legittimo per lui esigere calciatori motivati, ma sappiamo tutti che tanti componenti della nostra rosa restano lì perché nessuno li cerca e guadagnano bene, dunque attenzione ai toni quando si ha ancora tutto da dimostrare.