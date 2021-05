Torna "Prima che sia troppo Tardy", l’appuntamento con la rubrica di Enrico Tardy: «Sarà un compito difficilissimo trovare squadre che vi prendano ed è per questa ragione che ci vorrà un direttore generale ed uno sportivo abili, molto abili»

Enrico Tardy

Attendevo questo momento da due anni per scrivervi tutto quello che penso di voi.

Siete stati il peggior Toro che io ricordi, umanamente e calcisticamente. Generalizzo? Sì, non ho tempo e modo di fare quei pochi distinguo che forse si potrebbero fare.

Tutto ha avuto origine dalla qualificazione di due anni fa per l’Europa League a causa dei problemi del Milan. Si è rotto qualcosa tra società e squadra. Il resto è tutta fuffa. Chi si allena duramente corre tre volte quello che correte voi (siete quelli che correte meno di tutta la Serie A). Perdere due gare 0-7 in poco più di un anno solare, non è subire due semplici sconfitte è un sintomo di calciatori umanamente aridi, disinteressati, anche presuntuosi.

Il famoso detto " il pesce puzza dalla testa" quante volte lo abbiamo sentito citare in questi ultimi disgraziati periodi? Bene piaccia o no, il presidente nuovo non lo abbiamo e soluzioni a breve termine non ne vedo.

Dunque tornando ai nostri eroi, quelli che scendono in campo, hanno vinto 7 volte in 37 partite e collezionato 36 punti peggiorando lo score dello scorso schifoso torneo. Chi crede alle vostre chiacchiere? Non eravamo pronti per Giampaolo (forse neanche noi), è subentrata la paura ecc.

Per favore! Avete triturato Mazzarri, Longo, Giampaolo ed ora Nicola, che non verrà riconfermato, mi pare evidente. Vi prego, sparite! Tutti!

Sarà un compito difficilissimo trovare squadre che vi prendano ed è per questa ragione che ci vorrà un direttore generale ed uno sportivo abili, molto abili. Siete pagati per stare tra l'ottavo e decimo posto, ma riuscite a salvarvi grazie ai pali ad una giornata dalla fine.

Dice giustamente Brusorio che il Toro ormai si alimenta di storia: Superga, Pulici, Amsterdam, null'altro. È il momento di provare a riunire e ricompattare la comunità granata, ripartire da noi per un presente più decoroso. Il presidente, nel dopo gara, è riuscito a dire che i tifosi del Toro si erano ben abituati. Questo il suo palmares: 4 anni in B, 4 o 5 anni a 39 o 40 punti, un anno 34 punti (retrocessione), uno a 45 punti e 4 anni sopra i 50 punti. Veda Lei...

L'unica speranza è che scelga un allenatore ed un direttore sportivo in grado di colmare le innumerevoli lacune societarie. Centro sportivo e stadio di proprietà, società strutturata, scordiamoceli fino a che Cairo sarà il proprietario. Così, a volo d'uccello ricordo le ghiotte polemiche su: affitto del Fila, pagamento teloni anti spie, baretto all'interno del Fila, rifacimento manto erboso stadio, asta seggiolini, foresteria del Fila, mensa del Fila, Robaldo, museo granata. Insomma questioni che lasciano intendere i grandi progetti, la visione ad ampio respiro.

Sisifo era stato condannato per l'eternità a portare un enorme masso sulla cima del monte salvo poi vederlo rotolare a valle, proprio come noi poveri tifosi, ma noi, a differenza della figura mitologica, non abbiamo pene da espiare.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

