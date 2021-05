Intrinsecamente Toro

Torna Prima che sia troppo Tardy, l’appuntamento con la rubrica di Enrico Tardy: "Quando una squadra passa in vantaggio a cinque minuti dal termine, potrebbe essere fatta per quasi tutte le squadre del globo terrestre, non per il Toro"

Il calcio è un gioco più che uno sport. Voilà Verona-Toro. Quando una squadra che ha subito in lungo ed in largo gli avversari passa immeritatamente in vantaggio a cinque dico cinque minuti dal termine, potrebbe essere fatta per quasi tutte le squadre del globo terrestre, non per il Toro. Infatti veniamo raggiunti ad un passo dal traguardo, e se questo dato lo possiamo faticosamente metabolizzare, che sia avvenuto in contropiede un po' meno. Cose da Toro. Che sia mai che si vinca con un colpo di buona sorte senza meriti... A tutte queste coincidenze dobbiamo aggiungere che il bellissimo gol del vantaggio é stato realizzato dal peggiore in campo e che Sirigu fino a due settimane fa irriconoscibile é stato uno dei migliori in campo. Follie del calcio. Che si tratti di un buon punto lo dirà la classifica finale. Una lettura pacata della gara sottintende una salvezza vicina, personalmente i punti con Bologna e Verona, due squadre demotivate, li trovo poca roba. Certo meglio di due sconfitte, ma si poteva fare qualcosa in più. Un gol in mezzo alle gambe ed un contropiede al minuto 88' della gara più importante del torneo non sono esaltanti. Mi auguro che contro il Milan la fascia di Vojvoda venga militarmente presidiata: un bravo al laterale per i due gol, ma la strada per meritarsi la serie A è lunghissima, le sue lacune sono evidenti. Dovremo lottare ancora, con le unghie e con i denti per rimanere in serie A. Mi sembra di essere tornato al finale di stagione di Muzzi e De Biasi, una sofferenza sfibrante, interminabile. Coraggio!