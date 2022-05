Il Gallo, Juric e vigile attesa

Torna l'appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy: "Terminata la stagione, ora inizia il solito ed interminabile calciomercato"

Enrico Tardy

Terminata la stagione con una prestazione - che francamente non mi è piaciuta - farcita di regali modello "Scansuolo", ora inizia il solito ed interminabile calciomercato.

Partiamo dal Gallo: su di lui si è detto tutto: serio, buon calciatore, unico simbolo riconoscibile del Toro di oggi. Tutte verità sacrosante! Pensierino: questa storia sul nuovo contratto del nostro centroavanti mi ha leggermente stufato. Ricapitolando: Belotti non ha rinnovato il precedente contratto rinviando a fine campionato ogni decisione sul suo futuro.

Non ci vuole acume raffinato per capire che la sua intenzione fosse quella di andare altrove capitalizzando il solo costo dell'ingaggio. Sintesi : levare le tende. Bene, ad oggi non vi è notizia od indiscrezione di società interessate a lui in maniera pressante, ed ecco che torna di attualità la sua permanenza in maglia granata.

Allora, se l'idea di restare da noi, tra l'altro con ambizioni sportive al ribasso, è figlia dell'assenza di alternative concrete, come tifoso non sono troppo entusiasta. È evidente che Cairo mantenendo in rosa Belotti evita esborsi per l'acquisizione di una punta, ma il prolungamento del rapporto non nasce sotto i migliori auspici. Così stando le cose: signore signori fate il vostro gioco, come dicono i croupiers...

Risolto o no il dilemma del capitano sul piatto ci sono diversi altri problemi di organico. Il principale è la necessità di acquisti di qualità tecnica superiore alla media, pena rischiare di ridimensionarci in maniera pericolosa. Occorre qualcuno che come si suol dire "salti

l'uomo" ed almeno un centrocampista di qualità.

Juric, da parte sua, alterna dichiarazioni aziendaliste a stilettate pungenti: ci sono pochi soldi, i club di altri campionati hanno strutture ben diverse dalle nostre, l'ossessione Europa, ci servono dieci calciatori, non ho mai richiesto calciatori ai presidenti ecc. Logorare il mister potrebbe essere un gioco pericoloso.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

Attraverso le sue rubriche, grazie al lavoro di qualificati opinionisti, Toro News offre ai propri lettori spunti di riflessione ed approfondimenti di carattere indipendente sul Torino e non solo.