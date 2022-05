Ransom – Il riscatto

Torna un nuovo episodio della rubrica "Prima che sia troppo Tardy", a cura di Enrico Tardy

Insisto nel sottolineare la serietà e la dignità di questa squadra: abbiamo giocato sempre con impegno contro qualsiasi avversario nonostante da tempo non avessimo più ambizioni, i nostri eroi per fortuna non fanno sceneggiate plateali (MerolIzzo a parte), non protestano ad ogni contrasto, le danno e le prendono in silenzio. In questo torneo dove ormai regna la caciara e la simulazione costante alla ricerca del micro-contatto, i nostri calciatori rappresentano l'eccezione virtuosa. Arbitri in confusione, il Var da elemento di aiuto è diventato una distorsione del sistema, calciatori moralmente pessimi mirano solo a mettersi le mani in faccia o a toccarsi urlanti un piede perché sfiorati. Qualcuno di voi al supermercato se urtato inavvertitamente fa questo tipo di pagliacciate? Insomma, mi fa piacere evidenziare che a questo baraccone indegno il Toro non partecipa.