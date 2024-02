L’asticella

Tra asticelle un po' più su e più giù, spie, un po' di sfiga, numeri vari, il torello chiude le due gare con le romane con zero punti. Il gioco espresso è stato nel complesso discreto, ma per andare in Europa, in aggiunte alle disgrazie altrui, occorre di più, non è sufficiente dichiarare l'ambizione di volerci andare.