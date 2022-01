Toro di legno

Torna l'appuntamento con la rubrica a cura di Enrico Tardy: "La gara con gli emiliani è la fotografia dei pregi (tanti) e difetti (pochi) dei nostri eroi..."

Chi come il sottoscritto frequenta da decenni lo stadio purtroppo ha già assistito a gare sul modello di quella con il Sassuolo. Bel gioco, occasioni sprecate e finale beffardo. Questo Toro rende piacevole andare al campo, difende nella metà campo avversaria, concede pochissime occasioni da gol, propone un bel calcio.

La gara con gli emiliani è la fotografia dei pregi (tanti) e difetti (pochi) dei nostri eroi. Un gioco offensivo illogicamente produttivo di pochi gol, una ottima difesa, trame di buon livello tecnico. Purtroppo il pareggio di ieri è arrivato sull'unica occasione creata dagli avversari e su un singolo errore di posizionamento della squadra che ha concesso al calciatore avversario migliore il contropiede oltre tutto all'ultimo minuto ed in situazione di vantaggio.

In attacco manca un po' di sana cattiveria: Sanabria è una discreta punta senza però la fame da gol tipica di certi centroavanti. È molto bravo nel manovrare e, come dice Juric, nel far giocare bene la squadra, allumasse il suo sguardo di maggior furore completerebbe i suoi talenti.