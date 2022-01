È stata la mano di Ivan

Torna l'appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

La gara di ieri ha testimoniato un dato importante: nonostante il virus e una certa precarietà negli allenamenti, la squadra ha risposto presente, il Toro era concentrato, ordinato, pressante. Domenica si impone un breve controllo per accertare se il Vojvoda di ieri sarà in grado di ripetersi, così come altri calciatori ieri sugli scudi, con avversari aggressivi, spazi e tempi di giocata ridotti. Contro la Fiorentina i passaggi ed i fraseggi riuscivano con precisione anche perché l'avversario più vicino era a due metri. Attenzione, a Genova non sarà così, troveremo una squadra impaurita, con fame di vittoria e dovremo essere intelligenti tatticamente a trovare gli spazi giusti senza lasciare troppe ripartenze alla Samp. In sostanza non ripetere una gara sul tipo di quella giocata contro lo Spezia.