Quattro amici al trust

Prima che sia troppo tardy / Torna l'appuntamento con la rubrica a cura di Enrico Tardy

Quasi sotto silenzio l'ennesima inaccettabile stortura, per usare un termine inattaccabile, del sistema calcio è stata sdoganata. Nessuno si è posto l'interrogativo su cosa sarebbe accaduto la Salernitana non fosse saldamente all'ultimo posto in classifica ma in lotta per qualsivoglia obiettivo? La miopia e lo spregio di tutte le regole sono stati celebrati nell'ennesima deroga della deroga.

Dopo un Plasil, mi sono recato in ghiacciaia a vedere i nostri eroi che hanno portato a casa tre puntazzi di incommensurabile valore. Non tanto per il valore del Verona rimasto in dieci grazie al Var visto che l'arbitro aveva ipotizzato un allargamento di Sanabria verso la bandierina del corner per guadagnare secondi preziosi invece che un'occasione da gol, ma per un crollo mentale nella gestione della gara e del pallone. Paura, lentezza, sottovalutazione dell'avversario e voilà che la frittata era quasi pronta da servire.

Bene così, per il risultato favorevole intendo. Cosa sia capitato nella testa dei calciatori rimane lavoro per il mister. Nel calcio di oggi tre punti rispetto ad uno fanno enorme differenza (considerazione da Catalano). Aggiungo: complimenti al nostro portiere, che in tutta franchezza ha uno stile da brevettare modello Garella, ma ieri ed in generale fino ad oggi, ha superato le più rosee previsioni, la mia in particolare era molto black e poco rosa. Rimango ancorato ad un'idea di estremo difensore molto differente da Vanja, ciò detto riconosco i suoi enormi miglioramenti e mi taccio. Quasi quasi mi sto ripetendo anche con Vojvoda, autore di un lancio di esterno particolarmente pregevole e di una gara ordinata. A questo punto ci riprovo con l'indisponente Aina il cui talento è percepito solo dal mio amico Fabio, chissà mai mi smentisca mercoledì...

Ciò detto fino ad oggi il Toro ha disputato un buon campionato, rimane un enorme disamore e stanchezza dei tifosi verso questa gestione societaria. Prima della gara ho rivisto le immagini di Toro Verona dei tempi di Bagnoli e Radice. Lo stadio era pieno, ieri un deserto di tristezza. Dove sono finiti tutti?

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

