Allenatori a confronto

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy: "Travolti da numeri di ogni tipo ho deciso di infliggervi un altro colpo aritmetico durante i giorni post Natale: un confronto tra i risultati di Sinisa, Mazzarri e Juric"

Il tecnico serbo nella stagione 2016/2017 ha totalizzato alla conclusione del torneo 53 punti frutto di 13 vittorie, 14 pareggi, 11 sconfitte. In casa il rendimento è stato di 9 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte; in trasferta 4 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. A metà torneo avevamo 29 punti. Tanti gol fatti, 71 (26 Belotti, 12 Falque, 10 Lijaic) e tanti quelli subiti 66.

Per quel riguarda Mazzarri e la stagione 2018/2019 i punti alla conclusione del torneo furono 63, frutto di 16 vittorie, 15 pareggi e solo 7 sconfitte. Il rendimento in casa fu di 12 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, mentre fuori casa 4 furono le vittorie, 13 i pareggi e 2 sole sconfitte. Al giro di boa i punti furono 27. Gol fatti 52, subiti 37. Belotti ne fece 15, Falque 6.

Da un confronto tra i tre, seppur parziale, alcuni dati risultano evidenti. Al Toro manca un centravanti prolifico, ad oggi Sanabria ha segnato 3 gol. Si tratta di una punta discreta tecnicamente, ma poco incisiva in zona gol. Sinisa e Mazzarri hanno potuto godere di un Belotti nel pieno delle forze, Juric no ed i rincalzi attuali evidenziano le difficoltà sotto porta.

Con tutti gli allenatori messi a confronto i risultati in trasferta sono stati e sono modesti, pochissime vittorie. La solidità difensiva accomuna Mazzarri e Juric, mentre il Toro di Sinisa è stato nettamente più prolifico a scapito della solidità della retroguardia. Juric ha qualche sconfitta di troppo, la proiezione di 16 sconfitte a fine torneo non è esaltante, ma ad oggi è solo un'ipotesi.

Il mercato di riparazione sarà fatto (?) eventualmente di soli scambi, soldi non ce ne sono, noi abbiamo parecchi calciatori in offerta (siamo ad un passo dal paghi due prendi tre), vedremo cosa capiterà. Certo è, il girone di ritorno, virus permettendo, dovrà portare qualche novità anche sotto il profilo del gioco per ovviare alla sterilità offensiva che ad oggi è il nostro problema maggiore. Non possiamo continuare a raccontarci le ottime gare disputate con sconfitta annessa, occorre qualche segnale di miglioramento che non dipende solo dal tecnico.