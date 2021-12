Elogio della pazienza

Torna "Prima che sia troppo Tardy" la rubrica a cura di Enrico Tardy: "Da tifosi a volte ci si crede anche esperti di calcio, mentre proprio perché inquinati dalla passione dovremmo avere più prudenza nel giudizio e nella critica"

Ci siamo rimessi in carreggiata schiantando con merito un anestetizzato Bologna, davvero sottotono. La gara contro i felsinei ha dimostrato che a difesa schierata facciamo fatica ad entrare in area con tanti uomini, ci manca qualche guizzo, mentre una volta sbloccata la partita ritroviamo gli spazi utili per produrre un calcio nettamente migliore.

Questi tre punti ci danno ossigeno per giocare più spensierati in ragione di una posizione di classifica discreta. Leggendo i numeri del Toro in casa ovviamente c'è di che essere soddisfatti, vittorie, gol (18), mentre fuori casa appena una vittoria e 4 miseri gol. Tutto ciò avendo la seconda difesa "da trasferta" del torneo con soli 8 gol subiti. Mi paiono dati curiosi, anche perché raramente il Toro è stato in balia degli avversari. Quest'anno va così, nel calcio esistono situazioni che difficilmente hanno una logica decifrabile.

Osservando l'ottimo Lukic riflettevo sull'ansia che i tifosi, meglio, il sottoscritto, ha di vedere il calciatore con indosso la maglia granata fin dal primo momento già pronto per grandi partite, autore di giocate classe, agonisticamente instancabile, mentre invece ci sono alcuni buoni calciatori che vuoi per l'età, vuoi per una maturazione più lenta si palesano senza suscitare tripudi e piano piano si formano, crescono e diventano appunto molto validi.

Sasa, che con noi è partito in sordina tre anni fa dopo il prestito al Levante, ora è a tutti gli effetti un centrocampista di qualità con margini di crescita evidenti: ora va anche in verticale, cosa che prima faceva timidamente. Da tifosi a volte ci si crede anche esperti di calcio, ammesso ne esistano, mentre proprio perché inquinati dalla passione dovremmo avere più prudenza nel giudizio e nella critica ed attendere qualche tempo prima di formulare giudizi definitivi in tempi rapidi.

Quali talenti incompresi furono Sassarini, Nunziata, Escalona, Biato, Ungari, Bernacci...?