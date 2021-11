Lungo muso

Torna l'appuntamento con Prima che sia troppo Tardy, la rubrica a cura di Enrico Tardy

L'ennesima sconfitta con il minimo scarto contro una squadra che ci precede in classifica non può non attapirare tutti noi. Tanto possesso palla, a dire il vero lentino e farraginoso, pochi tiri in porta, un paio di ripartenze degli avversari con Zaniolo modello Aristoteles e voilà eccoci qui a commentare la settima sconfitta. Da un punto di vista tattico mi permetto di osservare che il concetto di "fare la partita" vada correttamente interpretato: Juve, Roma, Milan, Spezia, il Napoli in maniera più contenuta, ci hanno volontariamente lasciato l'iniziativa cercando di colpire in contropiede.

Due considerazioni: la prima, mi dispiace per il mister, e per noi, ma il Toro di Cairo è questo con l'aggiunta del problema del Covid (acquisti last minute in prestito ed una faticosa ricostruzione), dal ritorno in serie A fuori casa contro una delle prime sette squadre in classifica avremo vinto al massimo quattro o cinque volte in dieci anni (due volte con l'Inter, una con Roma e Lazio). La seconda, fossi in lui in trasferta arretrerei di una decina di metri l'aggressione degli avversari in maniera da ottenere un pochino più di spazio in caso di recupero palla.