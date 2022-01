Squadra grande, Squadra mia

Torna l'appuntamento con la rubrica a cura di Enrico Tardy: "Siamo squadra vera e lo si vede dalla dedizione dei calciatori..."

Enrico Tardy

Questo era l'incipit della sigla della trasmissione gol-flash cantata da Tony Santagata che ben si attaglia a fotografare il presente del Toro. La gara contro la Samp mi ha soddisfatto per moltissime ragioni pur non essendo stata monocromatica come quella contro la Viola. Abbiamo recuperato da una situazione di svantaggio, pur con un attacco sterile abbiamo realizzato due reti, gli esterni hanno fatto un'ottima gara e nonostante il portiere sia stato negativo non solo al tampone molecolare abbiamo portato a casa i tre punti.

Siamo squadra vera e lo si vede dalla dedizione dei calciatori nel fare quanto richiesto all'allenatore: il pressing corale, ben diverso da quello abbozzato del passato eseguito in ordine sparso e non sincronizzato, sovrapposizioni dei difensori nelle azioni offensive, concentrazione durante tutta la gara. Juric potrà essere un nuovo Ventura nella valorizzazione dei calciatori, nel farli sembrare spesso più bravi di quel che sono grazie al collettivo e mi auguro anche nel raggiungimento di risultati in linea con le aspettative. E rispetto a Ventura, Juric propone un tipo di calcio più "geneticamente" granata.

Questo modello virtuoso è l'unico ipotizzabile per sopravvivere a certi livelli indipendentemente dalla presidenza. I giocatori costosi (oltre i 10 milioni intendo) non fanno per noi salvo rarissime eccezioni, meglio i giovani. Certo che leggere oggi il titolo "Mergim un piccolo Cancelo" mi pare un filo esagerato, indubbiamente l'esterno kosovaro sembra posseduto dallo spirito di Maicon, oltre che dotato ora di una personalità imprevedibile anche solo un mese fa, in ogni caso è opportuno attendere un consolidamento del nuovo livello raggiunto prima di esprimere giudizi così ambiziosi. Quel che è certo, e non penso di essere l'unico, mai avrei scommesso un euro su una sua crescita fino a questo livello oltre tutto in tempi così rapidi. Chapeau!

Evidentemente ci manca un centravanti titolare o di riserva da una dozzina di gol per poter migliorare il nostro dato più carente, chissà... Ero in procinto di scrivere: "sarebbe la ciliegina sulla torta" quando mi sono bloccato ricordando che questa espressione è stata brevettata - e riutilizzata - sedici anni fa alla conclusione del mercato.

