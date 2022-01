Aliaj (ag. Vojvoda) a TN: “Mergim un piccolo Cancelo: bisogna dire bravo a Vagnati”

L’agente di uno dei protagonisti del momento granata racconta: “All’inizio non era convinto di poter fare bene a sinistra, ma non ha detto una parola e ci ha lavorato sopra”

Gianluca Sartori

Due assist pennellati in due gare consecutive contro Fiorentina e Sampdoria, tanti quanti quelli effettuati nelle precedenti 36 presenze in granata. Mergim Vojvoda è sicuramente uno dei protagonisti principali del gran momento del Torino: spostato da Ivan Juric sulla corsia sinistra si sta rivelando costante nel rendimento e soprattutto incisivo. Ne abbiamo parlato con Adrian Aliaj, l’agente del giocatore kosovaro, che in esclusiva a Toro News racconta il momento di Vojvoda.

Aliaj, che gran momento per Vojvoda: si aspettava che potesse imporsi in questo modo?

“Per me che lo conosco bene non è sorprendente vederlo esprimersi su questi livelli. In senso assoluto non ho mai avuto dubbi sulla sua qualità. Aveva solo bisogno di fiducia e di continuità. Lui è un soldato del mister, della squadra e della società. Lo contraddistinguono professionalità e disponibilità, mai una parola fuori posto e ottime qualità tecniche, come si sta vedendo ora. Mergim è un giocatore vero”.

Si aspettava anche che potesse adattarsi così bene sulla corsia di sinistra?

“Ecco, questo è più sorprendente. Nel senso che lui per primo, abituato come era a giocare a destra, sulle prime non era tanto convinto di potersi trovare bene sulla sinistra. Però non ha fiatato, ha seguito quello che gli chiede il tecnico e in allenamento ci ha lavorato su. Ora si vedono i risultati. Quando Juric ha iniziato a provarlo sulla sinistra abbiamo parlato molto insieme della cosa. Gli ho detto di prendere esempio da Cancelo del Manchester City, uno dei laterali più forti al mondo, che è destro di piede ma sa adattarsi benissimo sulla sinistra entrando dentro al campo per tirare o crossare con il destro. Per ora ci sta riuscendo”.

Cosa pensa del lavoro che sta facendo Juric al Torino?

“Non lo dico per piaggeria ma è uno dei migliori allenatori che ci sono in Italia. Ha capito quale è il calcio che funziona adesso: aggressività, dinamismo, ritmo alto. Il suo carattere tosto e a volte spigoloso è la sua forza perché sa sempre quello che vuole e va dritto per la sua strada. E il suo sistema di gioco è molto efficace. Lo vedo alla grande”.

Il futuro di Vojvoda è a Torino?

“Sicuramente se fossi nel club gli farei un contratto a vita (ride, ndr) perché ha grandi qualità sotto tutti i punti di vista. Lui è felicissimo a Torino, si trova bene con squadra, società e in città. Di giorno in giorno ci rendiamo conto che la scelta Toro è stata giusta. E bisogna dire bravo a Vagnati perché per Mergim ha saputo superare la concorrenza dell’Atalanta e di alcune squadre francesi di alto livello”.